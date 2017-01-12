taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8651
EURO
4,0919
ALTIN
148,12
PETR
55,3200

Mardin'de FETÖ operasyonu

Mardin merkezli Kocaeli ve İstanbul'daki operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA | 12.01.2017 - 01:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Kocaeli ve İstanbul'da  29 Aralık 2016'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

6
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

1
Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

Porto Riko'da milyon dolarlık kaçak saatler yakalandı

5
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı

1
Bartın'da inşaatta kaza: 1 ölü

Bartın'da inşaatta kaza: 1 ölü

1
Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

Batman’da polise saldırıya hazırlanan terörist yakalandı

0
TBMM'de Anayasa değişikliğinde 4. madde oylaması

TBMM'de Anayasa değişikliğinde 4. madde oylaması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM