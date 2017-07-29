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Mardin'de FETÖ'den 15 tutuklama

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.07.2017 - 12:41
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Mardin'de FETÖ'den 15 tutuklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Temmuz tarihinde 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin getirildiği Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 28 kişi ise serbest bırakıldı.

5 FİRARİ VAR

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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