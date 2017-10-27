Mardin'de 'ginger'i zabıtalar iş başında

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında (KHK) görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerinin çalışmalarını daha kısa sürede yerine getirebilmesi için 3 ginger araç ile hizmet vermeye başladı.

DAHA HIZLI HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ALINDI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, zabıtanın daha aktif ve daha kısa sürede çalışma yapması için ekipmanlarını geliştirdiklerini belirtti.

Kentte hizmet kalitesini artırmak için uğraştıklarını kaydeden Yaman, belediyenin kentte hizmeti tam manasıyla yaşattığını, tüm daire başkanlıklarının vatandaşların mutlu bir şehirde yaşaması için mücadele ettiğini bildirdi.

"VATANDAŞLARIN RAHATI İÇİN"

Ekiplerin, vatandaşın rahat etmeleri adına çalıştıklarını vurgulayan Yaman, bu bağlamda zabıtanın gecesini gündüzüne kattığını aktardı.

Tüm birim ekipmanlarının daha da iyi olma gayreti içerisinde bulunduklarını bildiren Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkanlığımızın bünyesine 3 ginger alarak personelimizin daha kısa sürede işlemlerini yapmasını istedik. Aldığımız aletler ile gerek vatandaşlarımızın duygusunu istismar eden dilencilere gerekse diğer olaylara personelimiz daha kısa sürede ulaşmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz ilimizin menfaatleri gözeten bir yapıda çalışmalarına devam edecek."

GİNGER'Lİ EKİPLER İŞ BAŞINDA

Zabıta Songül Tümden de 2 günlük eğitimin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda görev almaya başladıklarını söyledi. İki vardiya halinde ginger kullandıklarını dile getiren Tümden, "Gingerleri 4 kişi kullanıyor. Bizim için güzel bir çalışma oldu." dedi.

Bazı jandarma ekipleri de "ginger"ları kullanmaya başlamıştı.