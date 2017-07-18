Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla olmak üzere 6 mahallede el yapımı patlayıcı arama, bulma ve imha çalışması sürüyor. 6 mahallede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 2 adet mühimmat bulundu.

El yapımı patlayıcı, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Zeynelabidin Mahallesi'nde bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Kontrollü olarak yapılan imha sırasında 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Şiddeli patlama sesi, ilçe genelinde hissedilirken, kısa süreli paniğe yolaçtı.



























