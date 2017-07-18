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Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Nusaybin ilçesinde TOKİ'ye ait hafriyat alanında bulunan 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el patlayıcı ve mühimmat imha edildi.

18.07.2017 - 23:49
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla olmak üzere 6 mahallede el yapımı patlayıcı arama, bulma ve imha çalışması sürüyor. 6 mahallede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 2 adet mühimmat bulundu.

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

El yapımı patlayıcı, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Zeynelabidin Mahallesi'nde bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Kontrollü olarak yapılan imha sırasında 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Şiddeli patlama sesi, ilçe genelinde hissedilirken, kısa süreli paniğe yolaçtı.

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

Mardin'de harfiyat alanında patlayıcı imha edildi

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