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Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

Mardin’de esnaf, seçim bürosu açılışında bayrak asmayan HDP’lileri iş yerlerine ve araçlarına bayrak asarak protesto etti.

İHA | 06.06.2018 - 15:16..
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Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

HDP Mardin İl Örgütünce, seçim çalışmaları çerçevesinde, merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi’nde seçim bürosu açıldı.

Açılışa, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekili adayları ve bir grup partili katıldı.

Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

TÜRK BAYRAĞI TEPKİSİ

Partililer, seçim bürosunun açılışında halaylar çekip, zafer işaretleri yaparken, çevredeki esnaf ise açılışta Türk bayrağı asılmamasını protesto etti.

İş yerlerini ve araçlarını Türk bayraklarıyla donatan esnaf, HDP’lilerin çaldığı şarkıları bastırmak için de 'Mehter Marşı' çaldı.

Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi VİDEO

Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

"BU BAYRAK KOLAY KAZANILMADI"

İş yeri ve önündeki aracına Türk bayrağı asan Hamit Gerkes, “Artık kan dökülsün istemiyoruz. Biz onları dışlamanın taraftarı değil kan dökülmemesinin taraftarıyız.” dedi.

Esnaflardan Kamil Mungan, HDP’nin Türk bayrağı asmamasına tepki gösterdiğini belirterek, “Kendisini Türkiye partisi ilan eden bir partinin Türk bayrağı asması gerekir. Ona karşılık biz de Türk bayraklarımızı astık. Türk bayraklarımızı görsünler, 7 /24 benim evimde her zaman Türk bayrağı var. Hiç kimseden korkmuyorum. Bu bayrak için benim dedem 7 sene Hindistan’da esir kaldı. 7 sene boyunca ellerinde kelepçe vardı sırf bu bayrak uğruna. Bu bayrak kolay kazanılmış bir bayrak değil.” diye konuştu.

Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

"BU BAYRAKLAR ŞEHİTLERİMİZİN KANI İLE SULANDI"

Halil Güner adlı esnaf ise, “Bu bayraklar şehitlerimizin kanı ile sulandı. Bu vatan kolay kazanılmammış ülkeyi böldürmeyelim sahip çıkalım. Şuanda başımızda ki hükümet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye’yi değiştirdi bütün dünyaya rest çekiyor ve hiç kimse sesini çıkarmıyor” ifadelerini kullandı.

Mardin'de HDP'ye Türk bayrağı tepkisi

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