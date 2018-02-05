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Mardin’de horoz dövüşüne baskın

Mardin’de horoz dövüşü yapılarak bahis oynanan bir iş yerine baskın düzenlendi.

İHA | 05.02.2018 - 08:34..
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Mardin'de horozlar kurtarılırken, dövüşleri izleyerek bahis oynayan kişilere de adli işlem uygulanarak para cezası verildi.

Mardin’de horoz dövüşüne baskın

11 ADET HOROZ EL KONDU

Mardin Emniyetinden yapılan açıklamada, horoz dövüştürüldüğü öğrenilen, bir iş yerinde yapılan aramada Arena diye tabir edilen bir yerde 50 kişilik bir gruptan, 46 kişiye kabahatler kanunu ile ilgili maddelerince 11 bin 914 TL para cezası kesilmiş olup, 11 adet horoza el konuldu.

Mardin’de horoz dövüşüne baskın

1 kişi ise kumar oynaması ve imkan sağlaması suçlarından gözaltına alınıp yasal işlem uygulandı.

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