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Mardin'de kaçak elektrik ekibine saldırı

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe taşla saldırdılar. Çalışmanın yapılmasına izin vermeyenler, teknik ekibi darbetti.

İHA | 28.03.2018 - 15:22..
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Mardin genelinde kaçak elektrik kontrollerini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bugün 10.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi’ne gitti.

ÇALIŞMALARA İZİN VERİLMEDİ

4 şirket çalışanı, önceden planlandığı gibi mesken ve iş yerlerinde çalışma yapmaya başladı.

Mahallede kaçak elektrik kontrolü yapıldığını öğrenen bir grup, çalışanların bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, ardından saldırdı.

Mardin'de kaçak elektrik ekibine saldırı

ARAÇLARA TAŞ ATTILAR

Bunun üzerine ekipteki görevliler kaçarak canlarını kurtarırken, araçları mahallede kaldı.

Aynı grup şirkete ait aralara taş ve tekmelerle saldırarak hasar verdi. Dicle Elektrik Dağıtım çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.

Mardin'de kaçak elektrik ekibine saldırı

KIZILTEPE'DE 2 KİŞİ YARALANDI

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle semtinde ise bir apartmana kaçak kontrolü için giden Dicle Elektrik enerji kayıpları biriminde çalışan 2 görevli, kontrol yapılmasını istemeyen bina sakinlerinin saldırısına uğradı.

Saat 11.00’de yaşanan saldırıda şirket çalışanları yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen polislerinin yardımı ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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