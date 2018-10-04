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Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de tespit edilen kaçak trafoların, Bayburt'un elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu hesaplandı.

İHA | 04.10.2018 - 08:18..
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Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Kaçak elektrik kullanımını tespit için yapılan denetimlerin sonucunda Mardin'de 9 ay içinde 550 kayıt dışı trafo tespit edildi.

TARIMSAL SULAMA

Kaçak trafoların büyük bölümünün tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

50 BİN NÜFUSLU BİR ŞEHRİN ELEKTRİĞİ...

550 kayıt dışı trafonun toplam gücünün 88 bin kilo-volt amper olduğu ortaya çıktı. Kaçak trafolar 50 bin nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kaçak kullanımın engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde drone dahil her türlü imkan kullanılıyor. Tespit edilin kaçak trafolar ise kayıt altına alıyor.

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele ViDEO

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

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