Mardin'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Onların iPhone'u varsa diğer tarafta Samsung var

1 Atatepe turizm destinasyonu haline gelecek Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

2 İtalya'da köprü çöktü İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolunda köprü zarar gördü. Köprüde 10'a yakın aracın bulunduğu belirtildi.

3 Konya'da orman yangını meydana geldi Konya'da sebebi belli olmayan yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı.

4 500 yıllık geçmişiyle Suluhan çarşısı rağbet görüyor Başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan ve 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, nikah şekercilerinden çiçekçilere kadar farklı alanlarda birçok esnafa ev sahipliği yapıyor.

5 Süper Lig'de 9 maçın 8'inde VAR kullanıldı Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk hafta maçlarına damga vurdu. Hakemler 15 defa VAR'a başvurdu.

6 Uzungöl bozuluyor ama pahalı değil Trabzon’a, namı diğer ‘memleketime’ gittim. Uzungöl’ün orta yerinde gördüğüm Bim’den sonra ne söyleyeceğimi siz çok iyi biliyorsunuz.