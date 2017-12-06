Mardin'de kaçırılan Suriyeli bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 gaspçı tarafından kaçırılan Suriyeli kuyumcu, kurtarıldı. 1 Aralık'ta Suriyeli kuyumcuyu alıkoyanlar, yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
SURİYELİ KUYUMCU ELLERİ BAĞLI BULUNDU
Mardin emniyeti aldıkları ihbar üzerine 1 Aralık'tan itibaren kaçırılan Suriyeli kuyumcuyu aramaya başladı. 3 gaspçı tarafından kaçırıldığı saptanan Suriyeli kuyumcuyu bulmak için harekete geçen emniyet ekipleri, Kabala beldesinde bir ize rastladı.
Suriyeli kuyumcuyu kaçırdığından şüphelenen 3 kişiyi takibe alan polisler Suriyeli kuyumcuyu Mardin’in Kabala beledinde kiralık araç içinde elleri ve kolları bağlı bir şekilde buldu.
TUTUKLANDILAR
Suriyeli kuyumcuyu kaçıran 3 kişi saklandıkları evde gözaltına alınırken kaçırma olayında kullandıkları Clock Marka 2 silah olay yerinde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi 5 Aralık günü çıkarıldıkları adli makamlarca “Silah ile yağma suçundan" tutuklanarak cezaevine teslim edildi.