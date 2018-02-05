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Mardin'in kırsal mahallelerine çocuk parkı

2017 yılında 220 yeni park açan Mardin Büyükşehir Belediyesi 180 yeni park için proje çalışmalarına başladı.

İHA | 05.02.2018 - 17:09..
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kendilerine belediye görevinin verilmesinin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, kentin eksikliklerini bilen bir yapı ile harekete geçtiklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN YAPTIK"

Mardin’de çocukları mutlu edecek çalışmaların daha önce yapılmadığına şahit olduklarını anlatan Yaman, “Bu nedenle çocuklarımızın mutluluğunu daim kılmak için projelendirmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı il ve ilçe merkezlerinde sınırlı tutmadık. Kırsal mahallelerimizde de etkin bir çalışma gerçekleştirdik. 1 yıl içine rekor rakamları sığdırdık.” dedi.

Mardin'in kırsal mahallelerine çocuk parkı

Belediyenin tüm imkanlarının hizmet olarak vatandaşa dönmesini önemsediklerini anlatan Vali Yaman, “Parklar konusunda da bu hassasiyetimiz devam etti. Öncelikle geçtiğimiz yıl içinde 220 yeni parkı ilimize kazandırdık. Bunun yanında Kamor gibi önemli bir alanın yaşam alanı ve spor kompleksi olması için ilk kazmayı vurduk. Proje yakın zamanda bitiyor. İlçelerimizde de büyük park alanları için çalışmalar yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizi mutlu edecek oyun grupları ve parklar için 2018 yılında da etkin bir çalışma sağlayacağız. Bu noktada ilk olarak 180 yeni park için projelendirme çalışmalarımız başladı. Kısa sürede mahallelerimizde 180 parkı bitireceğiz. Bu çalışmamızın akabinde rakamlar katlanarak artacak. Şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

Mardin'in kırsal mahallelerine çocuk parkı

Mardin'in kırsal mahallelerine çocuk parkı

Mardin'in kırsal mahallelerine çocuk parkı

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