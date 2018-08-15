Mardin'de kırsal mahallelerin çehresi değişti

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İçme Suyu ve Kanalizasyon Müdürlüğü ortak çalışması sonucunda yapılan, taziye evleri, yüzlerce çocuk oyun alanları, içme suyu, alt yapı çalışmaları ve konforlu yollarıyla kırsal mahalleler yeni görünümüne kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinin özverili çalışmalarıyla kısa bir sürede hizmete kavuşan kırsal mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnun. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesinin tüm imkanlarını Mardin ve Mardin’de yaşayan tüm vatandaşlar için kullandıklarını belirtti. İmkanları şehrin her yerinde kullandıklarını söyleyen Yaman, Mardin’in en ücra mahallesine çalışmaları götürdüklerini ifade etti.





"BELEDİYENİN İMKANLARINI TERÖRE DEĞİL İNSANLARI İÇİN KULLANIYORUZ"

Şehir merkezi ile kırsal mahallelere aynı çalışmaların gittiğine işaret eden Yaman, “Mardin’de, her yerde biz olacağız. Kimsesizlerin kimsesi, garip gurabanın hamisi olacağız. İnsanların acısında yanlarında olacağız. Mutluluklarında yanlarında olacağız.

Belediyenin imkanlarını teröre, dağa değil bu şehrin insanları için kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin, daha huzurlu hale gelecek. Daha mutlu hale gelecek. Kırsalda yaptığımız yollar ile şehir merkezinde yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Aynı standartlarda yapıyoruz.





"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bunun yanında yaptığımız yüzlerce çocuk alanlarıyla çocuklarımızı mutlu ettik. Bölgenin örf ve adetlerine uygun şuana kadar yaklaşık 50 sosyal yaşam evini, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza teslim ettik. Yüz civarında taziye evi bitmek üzere. Bunların yanında kırsal mahallelerimizin içme suyu ve alt yapı sorunlarını gideriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.



