taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9621
EURO
4,6512
ALTIN
163,04
PETR
62,9700

Mardin'de klimalı durak dönemi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinde, klima, televizyon, kitap ve internet bağlantısı bulunan durakları hizmete sundu.

22.11.2017 - 07:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşları kaliteli belediye hizmeti ile buluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

6 YENİ KLİMALI DURAK

Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak ve konforla buluşturmak isteyen Yaman'ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekiplerince ilk etapta toplu ulaşım güzergahlarındaki 6 noktada kapalı 6 durak yapılması için çalışma başlatıldı.

Mardin'de klimalı durak dönemi

21 METREKARE

21 metrekare kapalı alandan oluşacak duraklarda klima, internet bağlantısı, kitap ve televizyon bulunacak.

Belediye Başkan Vekili Yaman, Mardin Devlet Hastanesi önünde yapımı tamamlanan durakta incelemelerde bulundu.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hasta, yaşlı ve çocukların soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında büyük zorluklarla karşılaştığını gözlemlediklerini söyledi.

Mardin'de klimalı durak dönemi

"YAZIN SERİN KIŞIN SICAK OLACAK"

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların üşümemesi ve sıcak ortamda beklemelerini sağlamak için bir çalışma başlattıklarını dile getiren Yaman, şöyle konuştu: "Şehrin farklı noktalarında kapalı durak uygulaması başlatıldı. Ulaşım Daire Başkanlığımızın tespit ettiği, yoğunluğun olduğu yerlerde yolcuların hava şartlarından çok fazla etkilenmemesi için kapalı durakları yapıyoruz. Şu anda, üniversitede, hastane gibi şehrin farklı 6 noktasına kuruyoruz. 21 metrekare kapalı alanda klima bulunacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Televizyon, internet, kitaplık olacak. Vatandaşlarımız araç beklerken iyi vakit geçirecekler."

Mardin'de klimalı durak dönemi

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü müdürlerin eşlerine tutuklama kararı
17-25 Aralık darbe girişimini gerçekleştiren 4 eski polis müdürünün ByLock kullandıkları tespit edilen eşleri de tutuklandı.
Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı
2015'te Muş'ta şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Funda Kulaksız, "Telefonunda katilin fotoğrafı vardı" ifadelerini kullandı.
Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti
Emekli binbaşı Zafer Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı dönemde aldığı takdir belgesi ve madalyayı iade etti.
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı
Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın da olduğu 2 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

28
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

26
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

9
Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

12
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

10
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

4
Hariri Lübnan'a döndü

Hariri Lübnan'a döndü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM