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Mardin'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Midyat ilçesinde, kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarıldı.

İHA | 16.12.2017 - 10:28..
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Düzoba Mahallesinde boş bir arazide kuyuya düşen yavru köpeği fark eden mahalle sakinleri Midyat İlçe Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Mardin'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardıFotoğraf kaynak İHA

KÖPEK KUYUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyunun üzerinde bulunan yaklaşık 2 ton ağırlığındaki taşı kepçe yardımı ile kaldırarak, köpek yakalama aparatı ile yavru köpeği kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkarılan yavru köpek serbest bırakıldı. Köylüler, taş ağır olduğu için kendi imkanları ile çıkaramadıkları yavru köpeğin kaya parçasının yanlarındaki deliklerden kuyunun içine düştüğünü söyledi.

Yavru köpek kuyudan çıkarıldıktan sonra kepçe yardımı ile kuyunun girişi, etrafına iyice taş parçaları ve moloz bırakılarak canlı girmeyecek şekilde kapatıldı.

Mardin'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardıFotoğraf kaynak İHA

İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Köylülerden Süleyman Altun, köpeğin ağlama sesleri üzerine kuyuya baktıklarını söyledi. Altun, "Yol üzerinde bozuk bir kuyu vardı. Bir arkadaş buradan geçerken bir ses duydu. Ses üzerine kuyuya bakan arkadaş köpek yavrusunu görüp bize haber verdi. Biz de gelip baktık. Kuyudan ses geliyordu. Kuyunun üzerinde büyük bir kaya parçası vardı. Köylü olarak çıkaramadık, Midyat itfaiyesi ve belediyesini aradık. Allah razı olsun onlar da geldiler. Yardımcı oldular yavru köpeği de çıkardılar. Kuyunun da üzerine güzelce kaya parçasını koydular’.’ dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, itfaiyeye gelen ihbara göre hareket edip bölgeye geldiklerini söyledi. Akkurt, "Düzoba Mahallesinde dağ tarafında kuyuya düşen bir köpeğin ihbarını aldık ve kepçe ile birlikte intikal ettik. Kuyunun üzerinde büyük bir taş vardı. Taşı kepçe yardımı ile kaldırıp, yavru köpeği çıkardık. Kepçe ile birlikte kuyunun ağzını da her hangi bir canlı girmesin diye güzelce kapattık." ifadelerini kullandı.

Mardin'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Fotoğraf kaynak İHA

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