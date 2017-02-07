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Mardin'de mezarlıkta mühimmat ele geçirildi

Nusaybin'de, Suriye sınırına yakın Hacılar Mezarlığı'nda yaptığı aramada PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

07.02.2017 - 10:32
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Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nin terör örgütüne ilişkin istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, Suriye sınır kesiminde bulunan Hacılar Mezarlığı’nda arama yaptı.

PKK'NIN MÜHİMMATLARI BULUNDU

Mezarlıkta terör örgütü PKK’ya ait olduğu değerlendirilen 21 roket başlığı, 3 kısa menzilli el telsizi, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Biksi tüfek, 6 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 silah üstü dürbün, 2 gece görüşlü dürbün, 23 patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu. Mezarlıktan çıkarılan mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, soruşturma sürüyor.

Mardin'de mezarlıkta mühimmat ele geçirildi

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