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Mardin'de mezarlıktan cephanelik çıktı

usaybin ilçesinde mezarlıkta yapılan aramada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.

06.02.2017 - 22:24
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanika (Hacılar) mezarlığında yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.

PKK’ya ait mezarlığın çeşitli yerlerine gizlenmiş 21 adet roket başlığı, 3 adet kısa menzilli el telsizi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi silah, 6 adet kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet gece görüşlü dürbün, 23 adet patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Mardin'de mezarlıktan cephanelik çıktı

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