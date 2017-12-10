Mardin'de Özgür Kudüs nöbeti

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Mardin Kudüs Platformu’nun İntifada (Filistin Halkının Başkaldırısı) nöbetleri bu gece itibari ile başladı. Mardin Kudüs Platformu üyeleri nöbetlerin bitişi için “Kudüs işgalden kurtulana dek” alanlarda olacaklarını ifade etti.

MARDİN'DE İNTİFADA NÖBETİ

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planına karşı çıkmak için Mardin’de Müstakil Sanayiciyi İş Adamları Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşları Mardin Kudüs Platformu adı altında toplanarak “Kudüs kırmızı çizgimizdir” diyerek intifada nöbetine başladı.

KUDÜS'ÜN İŞGALİ BİTENE KADAR

İlk nöbetini Mardin’in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Parkında kurulan çadırda tutan platform üyeleri çadır önünde ateş yakarak ısınırken nöbetlerin Kudüs’ün işgali sonlanana dek süreceği bildirildi. Kurulan çadır türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile süslendi.