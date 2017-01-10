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Mardin'de PKK operasyonu

Kızıltepe ilçesinde terör örgütü adına iş bırakan ve propaganda yapan 15 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

İHA | 10.01.2017 - 23:43
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Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında 4 gün önce bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet A, Erkan E, Beşir İ, Sıddık U, Yavuzhan B. ve Abdülkadir D. tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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