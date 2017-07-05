Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden başarılı operasyonlarda büyük darbeler vuruluyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında terörle mücadele kapsamında yürütülen müşterek operasyonda tespit edilen sığınaklarda bulunan roketatar, 6 roketatar başlığı, 8 keleş, 3 kanas, biksi, av tüfeği, 2 el bombası, 4'ü sanayi tipi 13 tüp, uzun namlulu silahlara ait 2 bin fişek, 7 kilogram kimyasal madde, 37 şarjör, araç ve polis telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda kozmetik, giyim, gıda ve sağlık malzemeleri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında gösterildi.

KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLDİĞİ DÜZENEĞİN BENZERİ BULUNDU

Kontrollü olarak imha edilen bomba düzeneklerinin, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısında kullanılan düzeneğin benzeri olduğu belirtildi.

"TERÖRLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, toplantıda yaptığı açıklamada, operasyonların bütün güvenlik güçleri ile müşterek olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Terörle mücadeleye vatandaşın da önemli destek sunduğuna işaret eden Onar, "Burada ben yok, biz var. Polis, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik teşkilatlarımızla terörle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Güzel çalışmalar yapılıyor ve bunların semeresini görüyoruz." diye konuştu.