taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.041
USD
3,5623
EURO
4,1534
ALTIN
143,24
PETR
49,9700

Mardin'de PKK tüneli bulundu

Mardin'de bulunan tünel, teröristlerin Suriye'ye geçiş yolu olarak kullanılıyor.

25.07.2017 - 19:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda güvenlik güçlerince tünel tespit edildi.

TÜNELİN ÇIKIŞINDA KANALİZASYON HATTI VAR

Yapılan incelemede tünelin mezarlık içerisinden geçtiği, Suriye sınırına uzandığı ve kanalizasyon hattına bağlandığı, söz konusu kanalizasyon hattının sınırdaki mayınlı bölgeye çıktığı belirlendi.

Mardin'de PKK tüneli bulundu

TERÖRİSTLERİN GEÇİŞ YOLU

Güvenlik güçleri, terör örgütünün tüneli, silah, mühimmat ve uyuşturucu ile teröristlerin geçişinde kullandığını değerlendiriyor.

Mardin'de PKK tüneli bulundu

AYNI BÖLGEDE BİR TÜNEL DAHA BULUNMUŞTU

Nusaybin ilçesinde 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca ilçeye kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazıldığı tespit edilen toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel bulunmuştu.

Mardin'de PKK tüneli bulundu

İlginizi Çekebilir
CHP'li vekil kanun teklifini ruloya hazırladı
CHP'li Tanrıkulu, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak götürdü.
AYM'den OHAL başvurularına ret
Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'ları ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu
Bakan Bak, Hakkarili çocukları sevindirdi
Hakkarili çocuklara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla mahallede basketbol potası kuruldu.
Genç sevgilileri motosiklet kazası ayırdı
Motosiklet sürücüsü Mesut Battal, kız arkadaşıyla birlikte İzmir-Bursa yolunda ilerlerken kamyona çarparak kaza yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

164
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

117
Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

246
TSK teröristlerin kullandığı silahın fotoğrafını paylaştı

TSK teröristlerin kullandığı silahın fotoğrafını paylaştı

94
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

207
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

82
Erdoğan: Müslümanların dayanışmaya ihtiyacı var

Erdoğan: Müslümanların dayanışmaya ihtiyacı var

435
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM