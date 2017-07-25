Mardin'de PKK tüneli bulundu

Ürdün'de ABD'li 3 askeri eğitmeni öldürmek suçlamasıyla Ürdünlü bir askerin ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı açıklandı.

2

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 talebi, ticari ve siyasi boyutları ile değerlendirilmeye devam ediyor.