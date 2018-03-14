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Mardin'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de teröristlere darbe vuruyor.

DHA | 14.03.2018 - 16:03..
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Suriye'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.

PKK'YA NEFES YOK

Öte yandan Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de bir teröristin teslim olmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "2 Mart 2018 günü saat 20.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Mardin'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DARGEÇİT'TE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Valiliği'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda silah ve patlayıcılar ile mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "12 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 6 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 31 adet fünye, 150 metre kablo, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yerverildi.

Mardin'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

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