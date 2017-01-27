Mardin'de PKK'nın keşifçileri tutuklandı

Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, 3 Ocak günü Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı.
PKK'NIN KEŞİFÇİLERİ TUTUKLANDI
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MARDİN BELEDİYESİNİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTILAR
İranlı Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh'in kenti gezerken yollarını kaybettiğini sosyal medyadan tanıştıkları arkadaşlarına bulundukları yeri bildirmek için Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafını çekip whatsaptan PKK'ya gönderdi.