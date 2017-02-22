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Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, PKK'ya darbe vuruldu.

22.02.2017 - 15:14
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Güvenlik güçleri, söz konusu bölgede 16 Şubat Perşembe günü ele geçirilen bir sığınaktan elde edilen bilgi ve fotoğrafların analizi ile yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım, Koruköy, Sulakdere, Aytepe, Yandere ve Ahmetli mahallelerinde operasyon düzenledi.

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin teslim ol çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada polis memuru Yavuz Gündoğdu yaralanırken, bölgedeki patlayıcı madde temin ve aktarımını organize eden, sözde Ömeryan özel güç sorumlusu Behzat kod adlı Mevlüt Canbaşı ve Delil kod adlı Agit Elmas, silahları ile ölü olarak ele geçirildi. Mevlüt Canbaşı'nın çatışmadan 3 gün önce terör örgütü tarafından sözde Mardin eyalet sorumluluğuna atandığı tespit edildi.

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin 20 Şubat günü saat 09.40 sıralarında teröristlerle girdiği çatışmada ise Suriye uyruklu Serdar kod adlı bir terörist ölü, Bawer kod adlı Şerif Bor ise yaralı olarak silahları ile etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede saat 18.00 sıralarında, kepçe yardımıyla açılan bir sığınakta ise bir terörist silahı ile ölü olarak ele geçirildi.

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bir sığınaktan elde edilen bilgiler ışığında 21 Şubat'ta Mersin'in Akdeniz ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda ise 2 bidon içerisinde 19 kilogram TNT, 58 kilogram RDX, 2 el bombası, 4 fünye, bir alıcı/verici düzenek bulundu,

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin aynı dönemde düzenlediği operasyonlarda ayrıca bir el yapımı patlayıcı, 12 uzun namlulu ve ağır silah (2 roketatar, bir keskin nişancı tüfeği, 2 M16, 4 kalaşnikof, bir MP5, bir G3, bir tabanca), 98 el bombası, 239 kilogram TNT, 58 kilogram RDX ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 10 roketatar mühimmatı, ateşleme düzeneği ile fünye, çok sayıda uzun namlulu silah mühimmatı, telsiz, role, dijital malzeme ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK'nın sığınakları ele geçirildi

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