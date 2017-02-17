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Mardin'de PKK'nın sözde 2 sorumlusu öldürüldü

Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK’nın sözde 2 sorumlusu öldürüldü.

17.02.2017 - 23:31
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Koruköy Mahallesi’nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlusu Behzat ve Musa kod aldı teröristler ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana’daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi.

KARAYILAN'IN SAĞ KOLU

Ömeryan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın sağ kolu olduğu belirlendi.

Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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