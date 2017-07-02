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Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere suikast için keşif yapan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

02.07.2017 - 16:32
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Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, Dargeçit ilçesinde Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde yakalandı.

KOD ADI ROZARİN

Ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan PKK'lı teröristin "Rozarin" kod adlı Mevlüde Gündüz olduğu tespit edildi.

KANDİL'DE EĞİTİM

Terör örgütü PKK'ya 2007 yılında İstanbul'dan katıldığı belirlenen Gündüz'ün uzun süre Kandil alanında suikast tarzı saldırı eğitmenliği yaptığı saptandı.

Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

SUİKAST PLANI

Geçen yıl Dargeçit'e geldiği belirlenen Gündüz'ün, ilçe ve AK Partili yöneticileri ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı öğrenildi.

Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

ELE GEÇİRİLENLER

Gündüz' ün kaldığı evde ve müştemilatında yapılan aramada, tabanca, çok sayıda fişek, Rus yapımı el bombası, 300 gram TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti, 4 uzaktan kumandalı bomba alıcısı, 3 verici kumanda, 2 güç kaynağı, el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ile elektrikli kapsül ele geçirildi.

Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

ÖNCE KEŞİF SONRA MAKYAJ

İlçede çeşitli zamanlarda keşif yapan Gündüz'ün evinde saç boyası ve kozmetik ürünler de ele geçirildi.

Gündüz'ün keşiflerden sonra tanınmamak için makyaj yapıp, kıyafet değiştirdiği belirlendi.

Mardin'de PKK'nın suikastçısı gözaltında

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