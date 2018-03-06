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Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 biksi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat, 12 roketatar mühimmatı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

DHA | 06.03.2018 - 16:34..
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinin kırsal alanında, operasyonlar kapsamında arazi taraması yapıldığı belirtildi.

Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 1 biksi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 2 tüp içerisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 mp-5 şarjör, 27 fişek, 300 metre kablo, 14 pil bloğu, çok sayıda örgütsel doküman ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'LI BİR TERÖRİST SURİYE SINIRINDA TESLİM OLDU

Valilikten yapılan başka bir açıklamada ise 3 Mart'ta PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi



Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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