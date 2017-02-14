Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi daha yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy , Ömerli'nin Sulakdere, Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Koruköy ve Akarsu mahallerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, 200 fişek,10 şarjör, 2 el bombası, telsiz, 2 sırt çantası, örgütsel doküman ile bir kilogram esrar ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Söz konusu bölgede 11 ve 12 Şubat'ta aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu 46 kişi yakalanmıştı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 58'e yükselmiş oldu.