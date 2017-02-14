taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.082
USD
3,6658
EURO
3,8747
ALTIN
144,30
PETR
55,9500

Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

14.02.2017 - 20:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

2341412

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi daha yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy , Ömerli'nin Sulakdere, Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Koruköy ve Akarsu mahallerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, 200 fişek,10 şarjör, 2 el bombası, telsiz, 2 sırt çantası, örgütsel doküman ile bir kilogram esrar ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Söz konusu bölgede 11 ve 12 Şubat'ta aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu 46 kişi yakalanmıştı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 58'e yükselmiş oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

74
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

613
Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

109
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

106
Şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi

283
Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

Silopili fırıncının terör örgütü FETÖ ve PKK'ya tepkisi

67
Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

447
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM