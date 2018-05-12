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Mardin'de şiddetli sağanak baskınlara neden oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA | 12.05.2018 - 08:40..
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İlçedeki Bağlar, Bahçelievler, Ulucami, Cumhuriyet, Seyitler ve Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

HALK OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden olurken, bir halk otobüsü yolda mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Mardin'de şiddetli sağanak baskınlara neden oldu

EVLERİ SU BASTI

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSKİ) ekipleri de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizledi.

Mardin'de şiddetli sağanak baskınlara neden oldu

MARSKİ Şube Müdürü Tarık Şimşek, AA Muhabirine, ilçede yaklaşık 70 ev ve iş yerinin sular altında kaldığını söyledi.

Ekiplerin mahsur kalan ve zor durumda olan vatandaşlar için yardım çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şimşek, "Aralıksız olarak sabaha kadar bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kanal temizleme ve tahliye çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bize gelen müracaatlara anında müdahale edip gereğini yapıyoruz. Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz." dedi.

Mardin'de şiddetli sağanak baskınlara neden oldu

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