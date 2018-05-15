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Mardin'de site sakinleri fuhuş iddiasıyla ayaklandı

Mardin Artuklu Nur Mahallesi'nde yer alan bir sitede, site sakinleri fuhuş yapıldığı iddiasıyla ayaklandı. Fuhuş yaptıkları iddia edilen 6 kişinin apartmana girmesi de engellendi.

İHA | 15.05.2018 - 15:21..
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Artuklu Nur Mahallesi Elif Ana Sitesi C Blok’ta apartman sakinleri sitelerinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine sokağa çıkarak fuhuş yaptığı ileri sürülen 6 kişiyi apartmana almak istemedi.

"BİRBİRİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ"

Gece yarısı Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edilirken apartman sakinleri fuhuş yapıldığını iddia ettikleri 2 dairenin boşaltılması için saatlerce uğraştı. Apartmanda ve çevre apartmanlarında oturan aileler fuhuş yaptığı ileri sürülen 6 kişiye polisin işlem yapmasını istedi. 6 kişi fuhuş yapmadıkları ve birbirlerini ziyarete geldiklerini iddia ederek apartman sakinlerinden şikayetçi olacağını söyledi.

Mardin'de site sakinleri fuhuş iddiasıyla ayaklandı

"APARTMANDA HUZUR BIRAKMADILAR"

Olay yerine müdahale eden Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri iki grubu sakinleştirmek için saatlerce uğraştı. Gece boyunca süren kavga apartman sakinlerinin şikayetçi olması ile karakolda son bulurken taraflar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili fuhuş yapıldığı iddia edilen ev mühürlenirken apartman sakinleri aylardır binalarında huzur kalmadığını, defalarca uyarılara rağmen ahlaksız tavırların devam ettiğini iddia etti. Binaya giren çıkandan rahatsız olduklarını söyleyen A.D. isimli vatandaş "Artık çocuklarımızı balkona bile çıkaramaz olduk. Evimizin pencerelerini bile açamıyoruz. Defalarca uyardık, sürekli polisi çağırmak zorunda kalıyoruz. Apartmanda huzur bırakmadılar, 8 daire şikayetçi olduk.” diye konuştu.

Taraflar saatlerce polisin ikna çabasından sonra ekip otolarına bindirilerek karakola götürüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslar serbest kalırken apartman sakinleri evin mühürlenmesinden dolayı Mardin Emniyetine teşekkür etti.

Mardin'de site sakinleri fuhuş iddiasıyla ayaklandı

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