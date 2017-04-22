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Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

22.04.2017 - 16:11
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mardi

Valilikten yapılan açıklamada, Midyat'a bağlı Yumurtalı, Marenka ve Doluca ile Dargeçit'in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

7 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan saat 08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonlar sona erdiğinden, 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 14.30'dan itibaren kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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