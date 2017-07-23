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Mardin’de su şebekesi patladı

Mardin'de 2 ilçede içme suyunu karşılayan isale hattındaki patlama sonucu yollar ve piknik alanı su altında kaldı.

23.07.2017 - 22:06
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Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Nusaybin üzerinden Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden isale hattı, Çağ Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Mardin’de su şebekesi patladı

PİKNİK ALANLARINDAKİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Patlamanın ardından sular altında kalan Nusaybin-Midyat karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı, Çağ Piknik alanında bulunanlar zor anlar yaşadı.

Mardin’de su şebekesi patladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vanaları kapatarak suyu kesti.

Belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin’de su şebekesi patladı

Mardin’de su şebekesi patladı

Mardin’de su şebekesi patladı

Mardin’de su şebekesi patladı

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