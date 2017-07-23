Mardin’de su şebekesi patladı

Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Nusaybin üzerinden Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden isale hattı, Çağ Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

PİKNİK ALANLARINDAKİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Patlamanın ardından sular altında kalan Nusaybin-Midyat karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı, Çağ Piknik alanında bulunanlar zor anlar yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vanaları kapatarak suyu kesti.

Belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.