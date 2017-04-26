Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Artuklu-Nusaybin karayolunda Mehmet O. idaresindeki 33 APV 53 plakalı tanker, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen Hayrettin Doğan'ın kullandığı 06 BG 0768 plakalı otomobile çarptı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Doğan ve eşi Azize Doğan kaza yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsü Mehmet O. yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ ZORLA ÇIKARILDI
Araçta sıkışan Hayrettin Doğan ve eşi Azize'nin cenazesi, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarıldı.