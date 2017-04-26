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Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde tankerle çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı.

26.04.2017 - 15:42
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Artuklu-Nusaybin karayolunda Mehmet O. idaresindeki 33 APV 53 plakalı tanker, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen Hayrettin Doğan'ın kullandığı 06 BG 0768 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Doğan ve eşi Azize Doğan kaza yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsü Mehmet O. yaralandı.

Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ ZORLA ÇIKARILDI

Araçta sıkışan Hayrettin Doğan ve eşi Azize'nin cenazesi, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarıldı.

Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

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