Almanlar Türkiye'yi protesto için maket tankın önüne yattı

Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Rusya'dan üst düzey bir heyet Libya'da UMH yetkilileriyle enerji, tarım ve ulaşım alanlarında ilişkileri geliştime konusunu görüştü.

Rusya ve Libya ekonomik ilişkileri geliştiriyor

Kayseri'de hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktora 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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CHP AİHM'ye gidiyor

CHP, yüzde 48 oranında çıkan hayır oylarını etkili bir muhalefetin aracı olarak kullanmak yerine yüzde 51'in meşruluğunu tartışıyor.