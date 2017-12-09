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Mardin'de tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda, tahmini değerinin 150 bin TL’nin üzerinde olduğu belirtilen 713 adet tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

İHA | 09.12.2017 - 01:07..
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Emniyet görevlilerinin Mardin'de başlattığı operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Olay yerinde ise 150 bin TL’nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 713 adet tarihi eser niteliğinde malzeme bulundu.

Mardin'de tarihi eser kaçakçısı yakalandı

663 MADENİ PARA ÇIKTI

Gözaltına alınan şahsa ait ikamette yapılan aramada, 663 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para, 6 adet ortası delik mühür olarak kullanılan taş, 1 adet üzerinde oyma figürler olan cisim, 1 adet üzerinde insan figürü olan cisim, 1 adet kahverengi tespih, 1 adet yeşil ortası delik taş, 3 adet farklı şekillerde taş, 4 adet Arap alfabesi ile yazılı el yazması kitap, 1 adet siyah derili metal süslemeli bıçak kını, ağırlığı 83 gram olan siyah renkli 1 taş, 1 adet üzerinde süslemeler bulunan madeni kap, tahmini değerinin 150 bin TL’nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 713 tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

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