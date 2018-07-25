Mardin'de terör bitti bu görüntüler ortaya çıktı

Turizm’e 2 yıl aradan sonra kapılarını açan Nusaybin’de bulunan Mor Yakup Manastırı, Mor Evgin Manastırı, Zeynel Abidin Camii’nin tarihi dokusunu ziyaret eden turistler sıcaklarla birlikte Mardin’in Yeşil Vadisi olarak bilinen Beyaz Su Çayı doğal alanlarına akın akın gelerek kentin doğal güzelliklerine de şahit oluyor.

HAFTA SONU YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Mardin’in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyaz Su, Mardin’in 10 ilçesinin su ihtiyacının yanı sıra binlerce turistin doğal ortamda dinlenmesine de ev sahipliği yapıyor.

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İşletmecilerin suyun üzerinde kurdukları tahta çadırlar misafirlerini bekliyor. Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Beyaz Su, geçtiğimiz yıllarda terör nedeniyle kapılarını yerli ve yabancı turistlere kapatırken, yakalanan huzurla birlikte yeniden kapılarını turizme açtı.

HUZUR SAĞLANDI, TURİSTLERE KAPILAR AÇILDI

Bölgede sağlanan huzurla kapılarını turistlere açan Beyaz Su şimdilerde huzurlu yeşil vadi olarak Mardin’e gelen turistlerin dikkatini çekiyor.

İşletmeciler artan turizm nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, Mardin’de huzur içinde yaşamanın önemine dikkat çekiyor.

"CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör, hendek terörü üzerine Beyaz Su bölgesinin turistlere kapandığını ifade etti.

Güngör, "Bu sene Nusaybin’de açılan tesisler, Beyaz Suyun tabiat güzelliği turistlerimizi çekmeye başladı. Tabii orada tesisleşme olayımızda oldu. Beyaz Su Mardin’in göz bebeği haline gelmiştir. Tabiat varlıkları bizim lokasyonlarda Beyaz Suyu hiç çıkarmamıştır. Terör nedeniyle bir ara bir mola verilmişti; ama şu an da bütün turistlere açık ve birinci dilimde bir akım yapıldı. Büyük acentelerin dinlenme tesislerine, doğa varlıklarına, ana kaynakları bir lokasyon haline getirilip ve orada yeme, içme, dinlenme tesisi olarak ciddi bir artış sağlandı. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük bir potansiyele sahip olur." dedi.

"BURADA ARTIK OLAYLAR YOK"

Midyat’tan iş için Beyaz Suya geldiğini kaydeden Abdulhadi Akıncı, “Hafta içine göre hafta sonları daha dolu geçiyor. Bir zamanlar sıkıntı vardı. Burası o kadar gelişemedi, çalışmadı. İşçiler iş bulamadı. Bu sene daha güzel. Eylül’deki beklentimiz daha güzel, ileriye doğru gidiyoruz. Umudumuz büyük Türkiye’yi Mardin, Nusaybin’e bekliyoruz.” diye konuştu.

İşletmecilerden Habip Usta ise Beyaz Suya artık Mardin’den, Kızıltepe’den, İstanbul’dan turistlerin geldiğini söyledi. Gaziantep’ten turların da geldiğini ifade eden Usta, "Bu su kaynak suyudur. Mardin Kızıltepe’ye içme suyu olarak gidiyor. Bazı insanlar diyor ki burada olay var öyle bir şey yok. Buraya gelen yemeğini yiyip, eğlenip, dinlenip gidiyor. Mardin bölgemizin yeşillik alanı, su, piknik alanı her şey mevcuttur." şeklinde konuştu.