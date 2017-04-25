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Mardin'de terör operasyonları

Kızıltepe, Midyat, Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklandı.

25.04.2017 - 23:04
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Merkez ve kırsalda yürütülen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.


Mardin'de terör operasyonları

Mardin'de terör operasyonları

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