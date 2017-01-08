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Mardin'de terör operasyonu

Kızıltepe'de terör örgütünün iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 15 öğretmen gözaltına alındı.

AA | 08.01.2017 - 23:35
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Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü  PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği  ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen öğretmenlere  yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro  Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına  alındı.

Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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