Mardin’de terör operasyonu: 24 gözaltı

Sarhoş olarak uçuş yapmaya kalkan pilotun durumu son anda fark edilince uçuş iptal edildi. Uçaktaki 106 yolcu ise üç gün boyunca havalimanında mahsur kaldı.

Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin Kundu Turizm Merkezi’nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor.

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Ohio’daki akıl almaz trafik kazası

116 bin 096 km²’lik bir şehirde üretilen iki tanecik araba, nasıl olmuş da birbirini bulup çarpışmayı başarmış, inanılır gibi değil.