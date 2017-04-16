Mardin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Artuklu ilçesinde Elmabahçe Mahallesi kırsalında 6 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik 3'ü sözde bölge sorumlusu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik operasyonun ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın incelemesi sonucunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, söz konusu teröristlerle bağlantısı olduğu tespit edilen Sabri İ, Gürsel Ç, Mehmet Ç. ve Fahrettin T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik operasyonu

Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde GAP-Urfa bölge sorumlusu "Firaz" kod adlı Mahsum A, sözde Bismil sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf K, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay S'nin yanı sıra İran vatandaşı bir terörist de bulunuyordu.

Teröristlerin Diyarbakır ve Bismil ilçesi, Mardin ile Savur, Derik ve Mazıdağı, Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırıların planlayıcıları oldukları belirlenmişti.