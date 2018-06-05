Mardin’de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 Haziran günü 11 ayrı adreste yapılan eşzamanlı operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."