Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mardin'de bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürütenlere ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınırken, aramalar sırasında ele geçirilen ve 500 kilo amyonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı da imha edildi.

4 MAHALLEDE OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Mazıdağı İlçesi'ne bağlı 4 mahallede yaptığı operasyonla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nün, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensubu ile ilişkili ve irtibatlı, milis ve iş birlikçi faaliyetleri yürüttükleri değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda; 08.06.2017 tarihinde Mazıdağı ilçesi Derecik, Evciler, Işıkkaya ve Yukarıocak Mahallerinde yapılan arama neticesinde 500 kilogram el yapımı patlayıcı madde (Amonyum Nitrat), 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet 9 mm şarjör, 126 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, 3 adet 7,65 şarjör, 20 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsat süresi dolmuş yarı otomatik av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu 8 şüpheli A.E., İ.E., S.E., D.İ., R.K., M.K., A.A., B.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."









