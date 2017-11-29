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Mardin'de terör operasyonu

Mardin Nusaybin ilçesinde, 2 kırsal mahallede çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

AA | 29.11.2017 - 14:54..
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Mardin'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesine bağlı Çalıköy ve Doğanlı mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 22 uzun namlulu silah, RPG-7 roketatar, 2 el bombası, 10 dinamit lokumu, 67 roketatar mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 115 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 bin 450 mermi, 20 uçaksavar mermisi, 58 şarjör, 8 el yapımı fünye, 200 metre kablo, 2 piknik tüpü, radyo, telsiz ile çok sayıda kitap, pil blokları, örgütsel kıyafet ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulduğu, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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