Mardin'de terör operasyonunda ele geçirilenler

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Mart'ta Nusaybin ve Artuklu ilçelerinin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınıkları imha etmek için operasyon gerçekleştirildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Operasyonlarda, 220 kilogram plastik patlayıcı, mazotla güçlendirilmiş 800 kilogram amonyum nitrat, 8 uzun namlulu silah, 19 el bombası, 3 roketatar mühimmatı,10 fünye ve 25 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, arananlar arasında bulunan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.