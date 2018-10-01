Mardin’de terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Emniyet yetkilileri ülkedeki huzur ortamının bozulmaması için her türlü önlemi alıyor. Bu kapsamda suç işleme girişimlerinde bulunan Suriyeli mülteciler de cezadan alıkonulmuyor.

Şanlıurfa’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlik üzerine Vali Abdullah Erin, Suriyeli sivil toplum önderleriyle bir araya geldi.

5

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'dan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme geldi: Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor.