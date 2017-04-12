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Mardin'de toplamda 960 EYP imha edildi

Nusaybin'de kısmi olarak sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede patlayıcı ve mühimmat bulundu.

12.04.2017 - 12:19
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Nusaybin ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde el yapımı patlayıcıların imhası ile tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Fırat Mahallesi´nde yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu. Bulunan patlayıcı madde ve mühimmatlar kontrollü olarak imha edildi.

BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK´lılarca yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Sokağa çıkma yasağının kısmı olarak sürdüğü Abdulkadir Mahallesinde 3 gün içerisinde bulunan, 1 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içinde hazırlanmış el yapımı bomba, 4 adet launcher fişeği, 5 adet havan bulundu. Bulunan patlayıcılar kontrollü bir şekilde aynı mahalleye bağlı Kanal Sokak'ta kontrollü bir şekilde imha edildi.

BUGÜNE KADAR 960 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Nusaybin'de düzenlenen operasyonlarda bugüne kadar 960 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildiği öğrenildi.

Mardin'de toplamda 960 EYP imha edildi

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