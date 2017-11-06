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Mardin'de trafik kazası: 1 polis şehit

Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 23 yaşındaki özel harekat polisi şehit oldu.

06.11.2017 - 12:13
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şehit

Kaza, Mardin-Nusaybin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

ARAÇ TAKLA ATTI

Göreve gittiği belirtilen Özel harekat polisi Abdulvahap Tanış, yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü bilinmeyen bir nedenle yitirdi. Savrulan araç takla attı.

Kazada polis memuru Tanış ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Tanış'a ilk müdahale kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından yapıldı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Tanış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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