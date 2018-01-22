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Mardin'de trafo alev aldı

Mardin Mazıdağı'da ısınmadan yoğun biçimde kullanılan 400 KVA gücündeki trafo, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA | 22.01.2018 - 16:51..
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde vatandaşların sigortasını devre dışı bıraktığı Karşıyaka Mahallesi'ni besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yandı.

MAZIDAĞI'NDA ÜST ÜSTE TRAFO YANGINLARI

Kısa süre önce standartlara uygun sigorta sistemi sökülen, yenisinin takılmasına ise izin verilmediği için trafo yangını yaşanan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yeni bir trafo yangını daha yaşandı.

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MAHALLEDE KORKU HAKİM

Karşıyaka Mahallesi'ni besleyen 400 KVA gücündeki trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede korkuya neden oldu.

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