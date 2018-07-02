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Mardin'de tüfekle vurulmuş yavru köpek bulundu

Sapanca’da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ardından, Mazıdağı’nda vicdansızlar tarafından tüfekle vurulmuş 2 aylık bir yavru köpek bulundu.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 07:41..
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Sakarya Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesik halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin acısı hâlâ tazeyken, bu kez Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurulan 2 aylık yavru köpeğin gözyaşı yürek dağladı.

3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı.

BACAKLARINI KAYBEDEBİLİR

Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Mardin'de tüfekle vurulmuş yavru köpek bulundu

GÖZLERİNDEN YAŞ AKTI

Kuzey’in bacaklarında ve göğsünde çok sayıda saçma olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlisi ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür, “Büyük acı çekmişti, gözlerinden yaş akmıştı. O durumu yüreğimizi sızlattı. Bunu yapan vicdansızlar insan olamaz. Vücudunda enfeksiyon fazla olduğu için müdahale yapılamıyor” dedi.

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