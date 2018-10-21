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Mardin’de uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 21.10.2018 - 12:52..
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Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 19 Ekim’de bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Mardin’de uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli 1 şahıs üzerinde 4,50 gram esrar maddesi, 3 şüpheli şahıstan da toplam 74,01 gram toz esrar ve 128,51 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Mardin’de uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs üzerinde 1,95 gram esrar maddesi ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 şahıs üzerinden 0,60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile de İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 şahıs üzerinden 2,86 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda 10 şüpheli şahsın gözaltına alındığı da kaydedilerek, haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

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