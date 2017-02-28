Mardin'de yola döşenen bomba imha edildi

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında, uluslararası İpekyolu’nun Kızıltepe-Viranşehir arasında kalan bölümüne, PKK’lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE İNFİLAK ETTİRİLDİ
Bunun üzerine yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatan güvenlik güçleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, yaptıkları incelemenin ardından patlayıcıyı kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle karayolunda 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu.