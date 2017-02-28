Alman kadın Türk aşkı için Müslüman oldu

1 Mardin'de yola döşenen bomba imha edildi Mardin'de İpekyolu'na tuzaklanan el yapımı paylayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı.

2 TAI, Sikorsky ile 10 yıllığına anlaştı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.

3 Gaziantep'te 3 canlı bomba yakalandı Gaziantep Valiliği şehirde DEAŞ mensubu 3 canlı bombanın yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

4 Adana'da dolandırıcılar bebeğin altınlarını bile aldı Adana'da Nurten Yavuz isimli kadın, kendisini arayan dolandırıcılara kendi altınlarının yanı sıra bebeğinin altınlarını da teslim etti.

5 Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi 86 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Rum asıllı Türk vatandaşı Ilya Banago, kilisede düzenlenen askeri törenin ardından defnedildi.

6 120 araçlık cenaze konvoyu Gaziantep'de bir belediye işçisi, direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü. Cenaze, 120 araçlık konvoyla mahallesine götürüldü.