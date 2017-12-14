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Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin Derik'te yol kontrolü sırasında bulunan El Yapımı Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde infilak edildi.

DHA | 14.12.2017 - 20:22..
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Derik ilçesi Atlı Mahellesi yakınlarında jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında mısır tarlası yakınlarından geçen yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

4 bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 350 kiloluk patlayıcı, yapılan incelemenin ardından ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye götürülerek, kontrollü olarak imha edildi. İlçe merkezinden de duyulan patlama sesi, kısa süreli paniğe neden oldu.

EYP'nin imha anı kamerada

 

Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, tarla sahibini gözaltına alırken, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

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